Nicola Salerno è morto lutto nel mondo del calcio | addio al direttore sportivo che ha segnato un’epoca

Il mondo del calcio italiano si sveglia con una notizia triste: Nicola Salerno è morto. Il direttore sportivo, che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto, è scomparso. La sua morte lascia un vuoto nel settore e molti amici e colleghi ricordano con affetto il suo lavoro e la sua passione per il calcio.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nicola Salerno, storico direttore sportivo venuto a mancare a pochi mesi dal compimento dei 70 anni, che avrebbe raggiunto il prossimo 3 agosto. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra dirigenti, tecnici e tifosi che negli anni hanno incrociato il suo percorso, riconoscendogli competenza, visione e una rara capacità di costruire progetti sportivi solidi e duraturi. Figura centrale tra gli anni Novanta e Duemila, Nicola Salerno ha rappresentato un punto di riferimento per la dirigenza calcistica italiana, attraversando Serie A, Serie B e Serie C, ma maturando anche significative esperienze all'estero.

Il mondo del calcio piange Nicola Salerno, morto a quasi 70 anni.

Addio a Nicola Salerno, il direttore sportivo di Matera morto a 69 anni.

