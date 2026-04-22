Lutto a Bergamo l’avvocata Margherita Caggese muore a 64 anni

A Bergamo si piange la scomparsa dell’avvocata Margherita Caggese, deceduta a 64 anni. Era una professionista stimata e molto conosciuta in città, dove aveva contribuito come socia fondatrice dello studio legale Iuus Legal Team. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e persone che avevano instaurato con lei rapporti di lavoro e amicizia.

Bergamo piange la scomparsa dell’avvocata Margherita Caggese, stimata professionista molto conosciuta in città dove era socia fondatrice dello studio Iuus Legal Team. La donna, 64 anni, è morta nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile. Si trovava in Puglia per qualche giorno di vacanza quando è stata improvvisamente colpita da un malore: avrebbe compiuto tra qualche mese 65 anni. Laureata in Giurisprudenza nel 1985 all’Università degli Studi di Milano, era socia Agi dal 2004. A Bergamo esercitava la professione nello studio in Passaggio Canonici Lateranensi che aveva fondato insieme ai colleghi Matteo Golferini e Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al Bilancio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Alghero in lutto: addio a Carmela, 64 anniLa comunità di Alghero è scossa dalla perdita improvvisa di Carmela Ligios, scomparsa all’età di 64 anni. Leggi anche: Muore a 94 anni Giuseppina Alfano, madre dell’avvocata e politica Ersilia Ferrante