La comunità di Alghero piange la scomparsa di Carmela Ligios, avvenuta all’età di 64 anni. La notizia ha colpito molti cittadini, che si sono riuniti per ricordarla. Carmela era conosciuta da chiunque per il suo modo di essere e il suo impegno nella vita quotidiana. La sua perdita lascia un vuoto nella città.

La comunità di Alghero è scossa dalla perdita improvvisa di Carmela Ligios, scomparsa all’età di 64 anni. Il lutto coinvolge profondamente il marito Angelo, le figlie Irene e Cristina con i rispettivi coniugi Emanuele e Christian, oltre a una vasta rete familiare che include fratelli, cognati e nipoti. Le esequie sono fissate per domani, venerdì 13 marzo, con un itinerario preciso che parte dall’ospedale civile alle 9:50 per raggiungere la chiesa parrocchiale di San Giuseppe nella località Bacchileddu. Alle 10:30 si celebrerà la Santa Messa corpore-praesenti, permettendo ai presenti di rendere omaggio alla salma prima dell’ultimo commiato. Il Rituale del Commiato e la Coesione Sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alghero in lutto: addio a Carmela, 64 anni

