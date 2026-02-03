Muore a 94 anni Giuseppina Alfano madre dell'avvocata e politica Ersilia Ferrante

È morta a 94 anni Giuseppina Alfano, madre dell’avvocata e politica Ersilia Ferrante. La donna, originaria di Palma Campania, è scomparsa mercoledì, proprio nel giorno di San Biagio, il patrono del suo paese. La notizia ha colto di sorpresa amici e familiari, che ricordano una donna forte e amata.

La donna aveva compiuto 94 anni mercoledì scorso. Se n'è andata nel giorno di San Biagio, santo patrono di Palma Campania, di cui era originaria.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Giuseppina Alfano Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: Giuseppina muore a 44 anni Travolta da un’auto e trascinata sull’asfalto per 20 metri, Giuseppina muore poco dopo in ospedale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giuseppina Alfano Argomenti discussi: Morto Serafino Petta, sopravvissuto a Portella della Ginestra; Morto Serafino Petta, ''custode'' della memoria della strage di Portella della Ginestra; Pallavolista muore a 56 anni, lutto a Pontelongo; Covid, muore un bimbo di 10 anni. Contagi in calo in Ciociaria.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.