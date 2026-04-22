Nelle ultime ore si è diffusa online una richiesta di mailbombing rivolta alle istituzioni, accompagnata da una raccolta di firme indirizzata al Ministero per l’Ambiente. La campagna invita a inviare numerose email per protestare contro un presunto episodio di violenza nei confronti di lupi, con immagini di esemplari uccisi o decapitati. La piattaforma che promuove questa iniziativa invita i cittadini a partecipare attivamente.

Una chiamata al mailbombing, con raccolta di firme indirizzata al Ministero per l’Ambiente e a Ispra, al presidente del Senato Ignazio La Russa e alla premier Giorgia Meloni per chiedere la condanna delle massime istituzioni contro i sempre più frequenti episodi di bracconaggio contro i lupi, tra cui le teste mozzate appese al cavalcavia di Cascina e a un cartello stradale sull’Arnaccio di alcuni giorni fa. Mentre si attendono novità dalle indagini dei carabinieri forestali, e alcune organizzazioni animaliste hanno fissato una taglia di 8mila euro per chiunque sappia dare indicazioni utili ad individuare i responsabili del macabro...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi decapitati. È ‘mailbombing’ alle istituzioni

LUPO SFRECCIA PER STRADA: COSA FARE IN CASO DI INCONTRO #animals #animali #natura #nature #cane

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