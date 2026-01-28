Alle Isole Tremiti si conclude la residenza Lupi 2

Alle Isole Tremiti si conclude la seconda edizione della residenza artistica Lupi 2. Sull’isola di San Domino, gli artisti hanno trascorso settimane intense, lavorando a un progetto cinematografico promosso da Intervallo Film con il supporto del Ministero della Cultura e di Siae. Ora, le attività si sono concluse e si prepara la fase finale, con l’obiettivo di portare a termine il film e presentarlo al pubblico.

Proiezioni finali a San Domino per il progetto sostenuto da Mic e Siae nell’ambito di 'Per Chi Crea'. Giovani filmmaker, cinema del reale e valorizzazione del territorio al centro del progetto Un percorso che per tre settimane ha trasformato l’arcipelago in un laboratorio a cielo aperto, dove osservazione, ascolto e sperimentazione si sono intrecciati con il ritmo quotidiano del territorio. Qui, lontano dai grandi centri di produzione, tre giovani filmmaker under 35 hanno lavorato fianco a fianco con tutor e artisti di supporto, costruendo storie a partire dalla realtà che li circondava.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

