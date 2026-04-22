Lungomare del Sole | al via il trapianto di 34 tamerici ricollocate lungo i viali Torino e Giacosa

Sono iniziate le operazioni di espianto di 34 tamerici lungo viale Torino, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile nel Lungomare del Sole. Le piante sono state ricollocate lungo i viali Giacosa e Torino, in una fase che anticipa i lavori di ristrutturazione dell’area. L’intervento riguarda esclusivamente il trasferimento delle alberature, senza altri dettagli aggiuntivi sui tempi o le modalità.

Hanno preso il via le operazioni di espianto di alcune tamerici lungo viale Torino, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile inserita nel progetto del Lungomare del Sole. A intervenire è l’impresa GardenPlan, subappaltatrice della ditta Cbr - Cooperativa Braccianti.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Il lungomare di Alghero si rifà il look: arrivano 34 nuove palmeAlghero Rinnova il Suo Verde: 34 Palme per Riconquistare il Lungomare Barcellona Alghero si prepara a un significativo intervento di riqualificazione... Leggi anche: Riparte il Lungomare del sole. Il cantiere fino a via San Gallo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Interdittiva antimafia colpisce di nuovo i Romito: revocata la Scia dello stabilimento balneare; Al via Piazze d’Europa: a Follonica sole e lungomare da cartolina; Voglia di sole e mare tra Napoli e isole del golfo; Torna Piazze d’Europa. Il lungomare di Follonica colmo di sapori e colori. Riccione, Lungomare del Sole: via al trapianto di 34 tamericiHanno preso il via le operazioni di espianto di alcune tamerici lungo viale Torino, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile ... chiamamicitta.it Lungomare del Sole a Riccione: al via il trapianto di 34 tamerici da ricollocareQuesta mattina sono partite a Riccione le operazioni di espianto di alcune tamerici lungo viale Torino, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile inserita nel progetto de ... msn.com Riqualificazione Lungomare del Sole: espiantate le tamerici di viale Torino #Riccione #Attualita x.com Il ciclo della natura nella sua bellezza Questo fiore noto come fico degli ottentotti si schiude al calar del sole per riaprirsi all'alba. Tramonto lungomare di Barcarello. - facebook.com facebook