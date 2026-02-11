Il lungomare di Alghero si rifà il look | arrivano 34 nuove palme

Alghero mette mano al suo lungomare più famoso, il Barcellona. Sono in arrivo 34 nuove palme per rinnovare l’area e rendere di nuovo il lungomare più verde e accogliente. I lavori sono in corso e molti residenti aspettano di vedere il risultato finale.

Alghero Rinnova il Suo Verde: 34 Palme per Riconquistare il Lungomare Barcellona. Alghero si prepara a un significativo intervento di riqualificazione del suo lungomare più iconico, il Barcellona, con l'arrivo di 34 nuove palme. Un'operazione che rappresenta un investimento di circa 350.000 euro da parte dell'amministrazione comunale, volta a restituire bellezza e funzionalità a un'area duramente provata dagli effetti del punteruolo rosso, un parassita che ha causato la morte di numerosi esemplari. L'iniziativa, che ha visto la luce con determina n. 3776 del 19 dicembre 2025, non si limita alla sola area del lungomare, ma si estende anche a via Lido, via Cagliari e Piazza Sant'Erasmo, zone che beneficeranno di un più ampio programma di riqualificazione del verde urbano.

