riparte il lungomare del sole il cantiere fino a via san gallo

Sono ripresi i lavori sul Lungomare del sole. Dopo aver concluso il primo tratto, le imprese hanno ripreso il cantiere che si estende fino a via San Gallo. La zona si prepara a tornare a vivere con la riapertura del tratto in direzione sud.

Punta verso sud il Lungomare del sole. I lavori sono ripartiti dopo il primo tratto che si sta avviando a conclusione. Il nuovo tratto in cui si concentreranno le operazioni va dall’intersezione con viale Cellini a quella con viale San Gallo. Il cantiere procederà mentre verranno completate le lavorazioni del primo tratto. L’obiettivo è procedere celermente per arrivare a completare un chilometro di nuovo lungomare. I lavori al secondo stralcio interesseranno 480 metri di lungomare fino a giungere a viale San Gallo. La fine lavori è prevista entro il 2027. Nel frattempo il primo tratto lungo 250 metri, tra piazzale Marinai d’Italia e viale Canova, dopo avere visto l’apertura al transito nel giugno dello scorso anno, vede ora la ripresa delle lavorazioni per proseguire fino a viale Cellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

