La presidente di una federazione sportiva ha dichiarato di essere stata un’atleta e di considerarsi una dirigente integra. Ha aggiunto di riporre fiducia nella magistratura in merito all’indagine in corso sulla regolarità degli ultimi eventi. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione pubblica sulle questioni legate alla trasparenza e alla correttezza delle attività sportive. La vicenda è al centro di un’indagine ufficiale avviata dalle autorità competenti.

"Ho massima fiducia nell'operato della magistratura e auspico che ogni verifica sia compiuta e nessun dubbio rimanga su quello che per me rappresenta lo sport più bello del mondo, la danza sportiva, cui ho dedicato la mia intera vita da atleta prima e da dirigente ora con la serietà, l'integrità e l'onestà che da sempre guidano il mio impegno nello sport". Queste le parole di Laura Lunetta in un video che sarà diffuso più tardi sui social riguardo la vicenda che ha portato la magistratura ad aprire un'inchiesta relativa agli ultimi campionati assoluti di danza sportiva. "Carissimi amici, dirigenti, tecnici, atleti e...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lunetta: "Sono stata un'atleta e sono una dirigente integra. Confido nella magistratura"

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