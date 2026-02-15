Tentato rapimento all’Esselunga la sindaca Carnevali | Fatto di estrema gravità ora confido nella magistratura
Il tentato rapimento di una bambina all’Esselunga di Bergamo il 14 febbraio si è verificato a causa di un uomo che ha tentato di portare via la bambina dall’ingresso del supermercato, ma è stato fermato grazie all’intervento di vigilanti e cittadini. La sindaca Carnevali ha commentato l’accaduto dicendo che si tratta di un episodio molto grave e ha dichiarato di confidare nella magistratura per fare chiarezza. Un passante ha riferito di aver visto l’uomo agire in fretta, cercando di allontanarsi con la bambina prima di essere bloccato.
Bergamo. “È un fatto di estrema gravità quello avvenuto sabato 14 febbraio, all’ingresso del supermercato di via Corridoni dove, grazie all’intervento della vigilanza dello stesso store e dei cittadini, si è potuto sventare il tentativo di rapimento di una bambina, bloccare il responsabile e consegnarlo alla Polizia. Da Sindaco, oltre che da mamma, voglio esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, la più sincera vicinanza alla bambina ferita e alla sua famiglia, che ha vissuto momenti terribili, difficili anche solo da immaginare”. Così Elena Carnevali, prima cittadina di Bergamo, ha commentato i fatti avvenuti all’Esselunga di via Corridoni nel pomeriggio di sabato.🔗 Leggi su Bergamonews.it
