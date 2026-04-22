La squadra di Piacenza ha ottenuto la vittoria nella finale della Coppa Cev, battendo la squadra di Luneburg con un punteggio netto. Questa è la sesta occasione in cui la formazione italiana si aggiudica il trofeo. La vittoria segue il successo conquistato nella gara di andata, con la squadra che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine dell'incontro.

Ci sono voluti 13 anni, cinque tentativi andati a vuoto (al massimo era arrivata una semifinale) e un cambio di società, ma alla fine Piacenza ce l’ha fatta. La squadra biancorossa torna a trionfare in Europa brindando nella Coppa Cev, la seconda manifestazione continentale per importanza, l’unica che insieme alla Champions League ancora mancava nella bacheca emiliana. Lo fa al termine di una serata perfetta, in un PalabancaSport tutto esaurito e con tanti elementi in comune con il successo del 2013 in Challenge Cup, quando in campo c’era Robertlandy Simon, ancora oggi trascinatore sul terreno di gioco, insieme a Hristo Zlatanov, Samuele Papi e Alessandro Fei, ora divisi fra panchina e società ma ancora accomunati dai colori biancorossi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luneburg senza scampo: al sesto tentativo Piacenza vince la Coppa Cev

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