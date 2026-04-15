Nella finale di ritorno di Coppa Cev, la squadra di Piacenza ha battuto Luneburg con il punteggio di 3-0 in 81 minuti, segnando un risultato che mette una forte ipoteca sulla vittoria complessiva. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di punteggio e permette ai biancorossi di avvicinarsi al titolo europeo, che potrebbe rappresentare il primo nella loro storia in questa competizione.

La LKH Arena di Luneburg, sold out con 3.400 spettatori, non è bastata al SVG per fermare la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. In 81 minuti i biancorossi hanno vinto 3-0 (26-24, 25-22, 25-16) nella gara di andata della finale di Coppa CEV, ipotecando il primo trofeo europeo della storia del club. Il ritorno è in programma mercoledì 22 aprile al PalabancaSport: a Piacenza basterà vincere due set. Nei primi due set Piacenza ha dovuto rimontare: meno cinque nel primo parziale (14-9), meno sei nel secondo (14-8). In entrambi i casi Boninfante ha fermato il gioco, i biancorossi hanno reagito. Nel primo set la svolta è arrivata con la battuta di Simon e l'ace di Gutierrez, convalidato dal video check, che ha riportato la parità a 16.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piacenza espugna Luneburg: 3-0 nell'andata della finale di Coppa Cev

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