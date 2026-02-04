Rivive il gioiellino del Cinquecento Il Gesiö sarà residenza per artisti

Questa mattina il Comune di Novara ha annunciato che il Gesiö diventerà una residenza per artisti. La Regione ha ottenuto un finanziamento di 345mila euro da Fondazione Cariplo per restaurare e valorizzare il gioiello del Cinquecento. Il progetto è stato ideato dall’amministrazione comunale insieme all’associazione culturale Casa Testori, che ha vinto il bando

Un finanziamento di 345mila euro di Fondazione Cariplo per la rigenerazione del Gesiö. Un progetto culturale sviluppato dall'amministrazione comunale e dall'associazione culturale Casa Testori grazie alla vittoria del bando "Luoghi da rigenerare". Questo permetterà di ridare vita al cinquecentesco oratorio dei SS. Nazaro e Celso, conosciuto dai novatesi come il Gesiö, l'unica struttura pre-novecentesca della città che mantiene intatto il suo assetto originale, un complesso storico ristrutturato dalla precedente amministrazione e che da tempo attende di essere valorizzato. Gli interventi previsti daranno vita a uno spazio culturale e di incontro per i cittadini, pur mantenendo intatta la natura originale della chiesa.

