L’ultima straordinaria scoperta di Curiosity su Marte molecole simili ai precursori del Dna

Il rover su Marte ha individuato molecole che potrebbero essere precursori del DNA, portando avanti le ricerche sulla possibilità di presenza di vita nel passato del pianeta. La scoperta si aggiunge a una serie di analisi condotte nel corso della missione, che hanno permesso di identificare composti chimici di interesse. Le molecole sono state trovate in campioni prelevati da aree considerate favorevoli alla presenza di acqua in passato.

Un nuovo tassello si aggiunge al grande interrogativo sull’esistenza di vita su Marte. Il rover della Nasa Curiosity, attivo sul Pianeta Rosso dal 2012, ha individuato molecole mai osservate prima sul suolo marziano e considerate simili ai precursori del Dna, i mattoni fondamentali della vita così come la conosciamo sulla Terra. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications, deriva da un esperimento di chimica condotto direttamente sulla superficie di Marte, un’analisi senza precedenti nella storia dell’esplorazione planetaria. I risultati, però, non permettono ancora di stabilire con certezza l’origine dei composti individuati: potrebbero essere molecole organiche legate a forme di vita antiche, ma anche il risultato di processi geologici o dell’impatto di meteoriti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultima straordinaria scoperta di Curiosity su Marte, molecole simili ai precursori del Dna Notizie correlate NASA: i meteoriti non spiegano le molecole organiche su MarteLa scoperta di molecole organiche complesse nel cratere Gale su Marte, analizzate dal rover Curiosity della NASA, sta spingendo gli scienziati a... L’ipotesi di Avi Loeb sullo strano cilindro metallico trovato su Marte da Curiosity: “No dichiarazioni dalla NASA”Il professor Avi Loeb ha commentato l'immagine di un misterioso cilindro metallico fotografato su Marte da Curiosity. Altri aggiornamenti Si parla di: Curiosity ha trovato su Marte molecole simili ai mattoni fondamentali del DNA; Svolta storica su Marte: il rover NASA scopre i mattoni della vita. L’ultima straordinaria scoperta di Curiosity su Marte, molecole simili ai precursori del DnaIl rover della NASA ha individuato composti mai visti prima sul Pianeta Rosso, potenziali indizi di vita antica ... ilfattoquotidiano.it