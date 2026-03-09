L'ipotesi di Avi Loeb sullo strano cilindro metallico trovato su Marte da Curiosity | No dichiarazioni dalla NASA

Il professor Avi Loeb ha commentato l'immagine di un cilindro metallico scattata su Marte dal rover Curiosity. Finora, la NASA non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questo oggetto. La scoperta ha attirato l'attenzione di diversi studiosi e appassionati, che si sono interrogati sulla natura e sull’origine del manufatto. L’immagine è stata condivisa sui social e ha suscitato numerose discussioni online.

Il professor Avi Loeb ha commentato l'immagine di un misterioso cilindro metallico fotografato su Marte da Curiosity. I primi scatti, catturati dallo strumento Mastcam sul rover della NASA, erano circolati quasi quattro anni fa.