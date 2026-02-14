NASA | i meteoriti non spiegano le molecole organiche su Marte

La NASA ha annunciato che i meteoriti non possono spiegare la presenza di molecole organiche complesse trovate su Marte, una scoperta che mette in discussione le ipotesi sulle origini della vita sul pianeta. Il rover Curiosity ha rilevato queste molecole nel cratere Gale, dove i ricercatori speravano di trovare tracce di processi esterni. Tuttavia, la presenza di queste sostanze suggerisce che potrebbero essersi formate direttamente nel suolo marziano, senza l'intervento di corpi celesti portatori di composti organici.

Marte: La Chimica Inaspettata del Cratere Gale Mette in Discussione le Origini della Vita. La scoperta di molecole organiche complesse nel cratere Gale su Marte, analizzate dal rover Curiosity della NASA, sta spingendo gli scienziati a rivedere le teorie sulla formazione di composti carboniosi sul pianeta rosso. Uno studio pubblicato il 4 febbraio 2026 sulla rivista *Astrobiology* suggerisce che i processi geologici abiotici finora considerati potrebbero non essere sufficienti a spiegare l’abbondanza di idrocarburi rilevati, aprendo nuove prospettive nella ricerca di possibili tracce di vita passata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli scienziati hanno scoperto che la cometa interstellare 3IAtlas contiene acqua e molecole organiche, ma la sua coda si comporta in modo insolito.

L’obiettivo della NASA, come sottolineato dal presidente Jared Isaacman, è stabilizzare una presenza duratura sulla Luna e prepararsi a future missioni su Marte.

