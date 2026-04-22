L’ultima idea di Kiev | ‘il Donbass conteso? Chiamiamolo Donnyland’

Recentemente, le autorità di Kiev hanno avanzato una proposta riguardante la regione del Donbass, suggerendo di chiamarla “Donnyland”. Al momento, è stata creata una bandiera con i colori verde e oro, e l’inno nazionale è stato composto tramite un’intelligenza artificiale. Queste iniziative sono state annunciate come parte di un progetto volto a ridefinire simbolicamente l’identità dell’area, ancora al centro di tensioni e controversie.

Qualcuno ha già disegnato una bandiera (verde-oro), mentre l’inno nazionale l’ha fatto comporre dall’IA. Il territorio è noto – 80 chilometri per 65 nell’Ucraina orientale. L’idea di ribattezzarla allegramente Donnyland, partita a quanto pare come una boutade, esiste eccome e la diplomazia ucraina ci sta pensando davvero. Se Parigi val bene una Messa, avranno pensato, figuriamoci una piccola bizzarria toponomastica in cambio della fine della guerra. Tanto più che tra ‘Donbass’ e ‘Donnyland’ il passo è breve e l’assonanza c’è. La storia la racconta oggi il New York Times, che ha quattro fonti a conoscenza dei negoziati disposte a giurare – sotto anonimato – che è tutto vero, e che anzi la mossa “riflette una realtà globale in cui i governi fanno leva sulla vanità di Trump per ottenere il sostegno della potenza americana”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - L’ultima idea di Kiev: ‘il Donbass conteso? Chiamiamolo Donnyland’ Notizie correlate Il Donbass conteso diventa “Donnyland”: la proposta degli ucraini per convincere TrumpSe la prospettiva di una vittoria russa non basta a smuovere Donald Trump, gli ucraini hanno deciso di puntare tutto sul suo ego. Intitolare il Donbass a Trump: così Kiev spera che “Donnyland” porti la paceLa proposta – plausibilmente irresistibile per l’ego smisurato di Donald Trump – è quella di rinominare una parte della contesa regione del Donbass... Altri aggiornamenti «Il Donbass conteso? Chiamiamolo Donnyland». L'idea dei negoziatori ucraini per ingraziarsi TrumpIl tentativo di approfittare della vanità del presidente Usa per cercare di attirare la forza americana dalla propria parte è stato già messo in atto da tanti Paesi, dalla Siria alla Polonia ... corriere.it L'idea di Kiev, 'il Donbass conteso? Chiamiamolo Donnyland'Qualcuno ha già disegnato una bandiera (verde-oro), mentre l'inno nazionale l'ha fatto comporre dall'IA. Il territorio è noto - 80 chilometri per 65 nell'Ucraina orientale. Il nome finora nessuno l'ha ... ansa.it