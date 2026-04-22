Gli ucraini hanno avanzato una proposta che trasforma la regione del Donbass in una sorta di “Donnyland”, cercando di attirare l’attenzione dell’ex presidente americano. La strategia mira a coinvolgere direttamente Donald Trump, sfruttando la volontà di influenzare le sue decisioni politiche. La proposta si inserisce in un quadro di tensioni e di tentativi di dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto.

Se la prospettiva di una vittoria russa non basta a smuovere Donald Trump, gli ucraini hanno deciso di puntare tutto sul suo ego. Nel tentativo di ottenere un sostegno maggiore dell’amministrazione americana, Kiev ha proposto di ribattezzare la parte del Donbass contesa dai russi. L’idea è di chiamarla “ Donnyland “, una crasi tra Donbass, Disneyland e Donald, ovvero il nome del presidente. Lo rivela il New York Times, citando quattro funzionari a conoscenza dei negoziati. “Il termine continua a essere utilizzato nei colloqui, sebbene non risulti essere stato inserito in alcun documento ufficiale”, dice il quotidiano americano. Uno dei negoziatori ucraini ha persino creato con l’intelligenza artificiale una bandiera verde e oro e un inno per questo territorio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Donbass conteso diventa “Donnyland”: la proposta degli ucraini per convincere Trump

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