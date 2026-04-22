Un nuovo decreto è in arrivo, pensato per apportare modifiche a uno precedente. La modifica prevede che il secondo decreto elimini una norma dichiarata incostituzionale nel primo. La procedura coinvolge la sostituzione di alcune parti del testo originario, con l’obiettivo di eliminare le disposizioni considerate non conformi alla Costituzione. La discussione sulla compatibilità di queste misure si inserisce nel dibattito più ampio sull’uso delle normative e delle sentenze di incostituzionalità.

Pasticciaccio brutto Sicurezza, via il riferimento al Cnf, il contributo anche senza rimpatrio. Ma prima l’aula voterà il testo incostituzionale. Le opposizioni occupano l’aula in segno di protesta. Oggi il voto sulla fiducia, entro venerdì il via libera. In nessun caso un governo aveva rivendicato la bontà di un pasticcio Pasticciaccio brutto Sicurezza, via il riferimento al Cnf, il contributo anche senza rimpatrio. Ma prima l’aula voterà il testo incostituzionale. Le opposizioni occupano l’aula in segno di protesta. Oggi il voto sulla fiducia, entro venerdì il via libera. In nessun caso un governo aveva rivendicato la bontà di un pasticcio Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’ultima forzatura: in arrivo un decreto che cambia il decreto

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