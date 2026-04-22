Romelu Lukaku si è infortunato nuovamente in Belgio, a 53 giorni dall'inizio del Mondiale. Nelle ultime 48 ore, il giocatore ha effettuato un breve viaggio a Napoli, ha salutato i dirigenti e poi è tornato in Belgio per seguire un programma di riabilitazione personalizzato. La sua situazione resta sotto osservazione mentre si avvicina l’appuntamento mondiale.

La saga di Romelu Lukaku assomiglia sempre più a una soap opera. Il riassunto delle ultime quarantott’ore? Blitz a Napoli a inizio settimana, saluti di rito alla dirigenza, e immediato volo di ritorno in Belgio per “continuare il lavoro personalizzato”. Peccato che il lavoro sia durato quanto un caffè. Come racconta il quotidiano belga Hln, questa mattina l’attaccante si è allenato ad Anversa con Peter Gors, specialista di MovetoCure. L’illusione è svanita in fretta: dopo qualche blando esercizio di riscaldamento, Big Rom si è fermato di nuovo. Questa volta il problema non è la coscia, ma la caviglia. Hln ha pubblicato le immagini impietose: Lukaku si tocca la gamba con una smorfia di dolore che è tutto un programma.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku si fa male di nuovo in Belgio, mancano 53 giorni al Mondiale

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Dal Belgio: A Lukaku fa male la cicatrice di quattro anni fa. Conte? Non c'è più l'amore di primaGeert Lambaerts dal Belgio ha riferito aggiornamenti in merito a Romelu Lukaku, il bomber del Napoli sta lavorando per smaltire alcuni problemi fisici. areanapoli.it

Romelu #Lukaku svolgendo la riabilitazione al centro sportivo dell’Anversa è stato costretto a interrompere la seduta dopo meno di un’ora a causa di un problema alla caviglia. Il belga ha lasciato il centro di allenamento visibilmente preoccupato, e le sue con - facebook.com facebook

#Montervino a RS: «Se resta #Conte sarà mini-rivoluzione: 8-10 partenze. Il Napoli deve svecchiare, molti hanno finito il loro ciclo. Su #Lukaku Il club sfrutterà le ultime tensioni come gancio per liberarsi di un contratto oneroso a fine stagione». #Napo x.com