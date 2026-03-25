Romelu Lukaku non prenderà parte al ritiro della nazionale belga in vista del Mondiale negli Stati Uniti. La sua assenza è stata comunicata ufficialmente dalla federazione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione riguarda il calciatore e non comporta modifiche alla convocazione ufficiale della rosa per la competizione. La sua presenza o assenza potrebbe influenzare le scelte tecniche dell’allenatore.

"> Romelu Lukaku: L’assenza che pesa. La Nazionale belga dovrà affrontare le prossime due amichevoli in preparazione al Campionato del Mondo 2026 senza il suo capocannoniere di sempre, Romelu Lukaku. L’attaccante, che detiene il record di reti con i Diavoli Rossi, non sarà presente in occasione delle sfide contro gli Stati Uniti, annunciate dalla Federazione calcistica belga (RBFA) martedì. Questo è un colpo significativo per il commissario tecnico Roberto Martinez, che stava pianificando di testare la sua formazione in vista dell’importante torneo. Lukaku, che ha avuto un avvio di stagione difficoltoso a causa di infortuni e forma fisica non ottimale, non è riuscito a sfruttare la sua vasta esperienza in campo internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lukaku non parteciperà al ritiro del Belgio per il mondiale negli Stati Uniti.

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