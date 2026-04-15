lukaku dal belgio filtra la possibile data del rientro

Dal Belgio arrivano aggiornamenti sulla situazione di Romelu Lukaku, con alcune indiscrezioni sulla possibile data del suo rientro in campo. La società ha comunicato che il giocatore potrebbe tornare in allenamento tra alcune settimane, ma non sono state fornite conferme ufficiali. Al momento, l’attaccante si trova ancora nel suo paese di origine, dove sta seguendo un percorso di recupero. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a una data precisa.

Dal Belgio arrivano nuovi elementi sul caso Romelu Lukaku. A parlarne è stato il giornalista Geert Lambaerts, intervenuto a Radio Napoli Centrale durante Un Calcio alla Radio, con una lettura che prova a spiegare la scelta del centravanti di restare ancora lontano da Napoli. Secondo il collega belga, la decisione del giocatore nasce da un solo obiettivo: tornare in condizioni perfette prima di rimettersi a disposizione. Per questo Lukaku avrebbe scelto di proseguire il lavoro in patria, affidandosi a figure che conosce bene e con cui si sente più sicuro nella gestione del recupero. Le sue parole sono state queste: “Oggi è un po’ una sorpresa che Lukaku non sia a Napoli, ma lui vuole solo una cosa: vuole tornare al 100% per poter rientrare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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