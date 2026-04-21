Crisi del cherosene Lufthansa cancella 20mila voli | scatta l’allarme in Europa

Lufthansa ha annunciato la cancellazione di circa 20.000 voli a causa della crisi del cherosene, che ha provocato un aumento dei costi del carburante nel settore aereo. La decisione riguarda rotte nazionali e internazionali, generando disagi tra i passeggeri e ripercussioni sulle operazioni delle compagnie aeree in Europa. La situazione evidenzia le difficoltà legate alla disponibilità e ai prezzi del carburante per l’industria del trasporto aereo.

La crisi del carburante aereo entra nel vivo e scuote il trasporto europeo. Il gruppo Lufthansa ha annunciato la cancellazione di circa 20mila voli a corto raggio tra maggio e ottobre, una decisione drastica legata al forte aumento del prezzo del cherosene, più che raddoppiato dall’inizio delle tensioni nel Golfo Persico e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Tagli mirati e chiusura anticipata di CityLine. I voli cancellati riguardano esclusivamente Lufthansa CityLine, la divisione regionale del gruppo, la cui chiusura – prevista inizialmente per il 2027 – è stata anticipata. L’obiettivo è ridurre i collegamenti meno redditizi e contenere i costi operativi in un momento particolarmente delicato per il settore.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20mila voli: scatta l’allarme in Europa Notizie correlate Leggi anche: Crisi del cherosene: l’Europa sull’orlo di uno stop ai voli Allarme cherosene in Europa, voli a rischio già da maggio: “Solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorni”L’allarme cherosene in Europa aumenta e rischia di portare alla cancellazione di migliaia di voli entro la prossima estate. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crisi del carburante aereo, cosa significa per i viaggiatori; La crisi del carburante mette a terra i primi voli: da Lufthansa a Klm, ecco come si stanno muovendo le compagnie aeree; Wizz Air: Prenotate i voli, supereremo la crisi del carburante; Lufthansa lascia a terra la controllata CityLine. Capacità rivista sull’intero network. Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuelLa decisione del gruppo tedesco (che comprende Ita Airways): Con la chiusura della divisione CityLine risparmieremo 40 mila tonnellate di jet fuel ... corriere.it Crisi carburante aerei, le compagnie chiedono aiuto alla UECrisi carburante aerei, in Europa le compagnie chiedono alla UE alcune agevolazioni che temperino il caro cherosene ... missionline.it La Stampa. . La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase sospesa e instabile. Dopo il fallimento dei colloqui di Islamabad, si apre uno spiraglio negoziale, subito smentito dall'apertura e repentina chiusura di Hormuz e dal ritorno della tensione. Al centro resta facebook Crisi del carburante, il governo tedesco convoca il Consiglio nazionale di sicurezza: «Situazione tesa, dobbiamo prepararci a intervenire» x.com