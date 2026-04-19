Wizz Air ha deciso di eliminare otto rotte aeree dal proprio network, rendendo non più prenotabili quei collegamenti. La compagnia sta ristrutturando le sue rotte per ridurre i costi e ottimizzare le operazioni. La rimozione riguarda specifici collegamenti, che non sono più accessibili per i passeggeri. La decisione fa parte di un piano volto a contenere le spese e a migliorare la sostenibilità della compagnia.

La compagnia aerea Wizz Air ha avviato una ristrutturazione del proprio piano di rotte, eliminando otto collegamenti aerei che non sono più disponibili per la prenotazione. Le modifiche colpiscono nodi strategici come Birmingham, Liverpool e London Gatwick, con impatti diretti su destinazioni quali Budapest, Timisoara, Danzica, Marrakech, Podgorica, Santorini e Tel Aviv. Le variabili macroeconomiche dietro la contrazione del network. L’interruzione dei voli da Birmingham verso Budapest e Timisoara, insieme alla cancellazione della tratta Liverpool-Danzica, risponde a logiche di ottimizzazione operativa. Secondo quanto rilevato da SeanM1997,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wizz Air taglia 8 rotte chiave: il piano per frenare i costi

Notizie correlate

Wizz Air a Torino: 8 rotte e 1 milione di posti nel 2026La crescita esplosiva di Wizz Air a Torino si traduce in 8 rotte operative e oltre un milione di posti disponibili per il 2026.

Wizz Air scommette su Malpensa: decimo aereo e sette nuove rotteMalpensa (Varese) – Wizz Air punta su Milano Malpensa, consolidando il ruolo dello scalo come hub strategico nel Nord Italia.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Wizz Air: Prenotate i voli, supereremo la crisi del carburante; Alla WizzAir Marathon di Milano, il record di Giuseppe Damato: a 90 anni taglia il traguardo in 4 ore e 35 minuti; Milano Marathon 2026, vincono Kibiwott e Chekole. Nono Chevrier. FOTO; Compagnie aeree europee colpite da costi carburante più elevati; JPM taglia stime, favorisce vettori di bandiera.

Wizz Air taglia il traguardo dei primi 20 mln di passeggeri a Roma FiumicinoWizz Air ha celebrato a Roma Fiumicino i suoi primi 20 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo: nel 2024, la low cost ha operato un totale di 300.000 voli, inclusi oltre 90.000 in Italia e più ... travelquotidiano.com

Voli, in inverno Ryanair aumenta le rotte nazionali ma Wizz Air taglia (ancora). Meno offerta a Napoli e Ancona, cresce la CalabriaLe città italiane sono sempre più connesse tra loro via aria. Nella stagione invernale 2024-2025 le compagnie hanno messo in vendita oltre 15 milioni di posti su poco meno di 90 mila voli. Ma il dato ... corriere.it

Buongiorno e buona domenica da Breslavia ormai da circa un mese raggiungibile anche da Catania con i voli WIZZ Air. Le foto sono di Enrico Testa - facebook.com facebook