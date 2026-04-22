Lufthansa ha annunciato la cancellazione di ventimila voli da qui a ottobre per risparmiare carburante

Lufthansa ha comunicato che cancellerà ventimila voli di corto raggio, già programmati, entro la fine di ottobre. La decisione riguarda voli già pianificati e si lega a misure di risparmio sul carburante. La compagnia aerea tedesca ha reso noto questo piano senza ulteriori dettagli sui motivi specifici o sui percorsi coinvolti. La cancellazione dei voli interessa un numero significativo di rotte e frequenze previste.

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato che cancellerà ventimila voli di corto raggio, già programmati, fino a ottobre. La decisione mira a risparmiare carburante, carente a causa della guerra in corso tra Iran, Stati Uniti e Israele. Come si legge nel comunicato ufficiale, la misura ridurrà “la capacità estiva del Gruppo Lufthansa dell’uno per cento dei posti-chilometro disponibili (ASK). Complessivamente, ventimila voli a corto raggio saranno eliminati dal programma fino a ottobre, equivalenti a circa quarantamila di carburante per aerei, il cui prezzo è raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l’Iran”. “I passeggeri continueranno quindi ad avere accesso alla rete di rotte globali, in particolare ai collegamenti a lungo raggio”, rassicura il messaggio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lufthansa ha annunciato la cancellazione di ventimila voli da qui a ottobre, per risparmiare carburante Notizie correlate Leggi anche: Lufthansa cancella 20.000 voli per risparmiare carburante Jet fuel, Lufthansa taglia 20 mila voli a fino a ottobreFiumicino, 21 aprile 2026 , Lufthansa Group ha ufficializzato il taglio di 20 mila voli a corto raggio da qui a ottobre 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburante; Caro kerosene, arrivano i primi tagli; Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuel; Lufthansa chiude la controllata regionale CityLine per caro carburante e scioperi. Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburanteLa decisione della compagnia aerea tedesca riguarda i voli a corto raggio programmati da maggio a ottobre, affidati a CityLine, la sua divisione regionale che chiuderà l'anno prossimo. Oggi è in arriv ... europa.today.it Lufthansa taglia 20mila voli: perché la crisi del carburante sta cambiando l’estate del trasporto aereo europeoDietro una decisione che sembra solo operativa c’è un segnale molto più ampio: costi, strategia industriale e diritti dei passeggeri si intrecciano in una partita che riguarda tutta l’aviazione contin ... lasicilia.it Si inizia a fare, non più solo parlare o ipotizzare. Oltre 20mila voli già programmati sono stati cancellati tra maggio e ottobre 2026 per "risparmiare carburante". Lo ha annunciato il principale vettore tedesco Lufthansa in quello che è il taglio più consistente tra l - facebook.com facebook Lufthansa, stop a 20mila voli: "In estate solo rotte necessarie" #lufthansa x.com