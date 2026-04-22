Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 20 mila voli per risparmiare carburante

Lufthansa ha comunicato che nel periodo tra giugno e ottobre cancellerà circa 20 mila voli a corto raggio. La decisione è stata presa per ridurre i consumi di carburante e contenere i costi operativi. La cancellazione riguarda rotte interne e europee, influenzando i piani di viaggio di molti passeggeri. La compagnia ha già informato i clienti interessati e ha predisposto soluzioni alternative per alcune tratte.

La compagnia aerea tedesca Lufthansa cancellerà 20 mila voli a corto raggio da giugno a ottobre. Il massiccio taglio, uno dei più consistenti effettuati a livello globale a seguito del caro carburanti causato dalla guerra in Iran, consentirà di risparmiare oltre 40 mila tonnellate di cherosene «senza incidere significativamente sull’efficienza» della compagnia aerea, la più grande d’Europa. Livrea Lufthansa (Imagoeconomica). Il piano per i mesi estivi sarà pubblicato tra fine aprile e inizio maggio. Lufthansa, viene spiegato, ha cancellato circa 120 voli giornalieri a partire da lunedì 20 aprile. Secondo il Financial Times, il piano dettagliato per i mesi estivi verrà pubblicato tra la fine del mese e l’inizio di maggio.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 20 mila voli per risparmiare carburante Notizie correlate Lufthansa ha annunciato la cancellazione di ventimila voli da qui a ottobre, per risparmiare carburanteLa compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato che cancellerà ventimila voli di corto raggio, già programmati, fino a ottobre. Leggi anche: Lufthansa cancella 20.000 voli per risparmiare carburante Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburante; Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuel; Caro kerosene, arrivano i primi tagli; Lufthansa chiude la controllata regionale CityLine per caro carburante e scioperi. Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburanteLa decisione della compagnia aerea tedesca riguarda i voli a corto raggio programmati da maggio a ottobre, affidati a CityLine, la sua divisione regionale che chiuderà l'anno prossimo. Oggi è in arriv ... europa.today.it Lufthansa ha annunciato la cancellazione di ventimila voli da qui a ottobre, per risparmiare carburanteLa compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato che cancellerà ventimila voli di corto raggio, ... msn.com Lufthansa ha cancellato oltre 20 mila voli - facebook.com facebook Con il raddoppio dei prezzi del carburante per aerei a seguito della guerra con l'Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, Lufthansa ha cancellato 20.000 voli tra maggio e ottobre per risparmiare cherosene. A riferirlo è stato il Financial Times, parlando di uno x.com