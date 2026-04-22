Lufthansa cancellerà 20mila voli per la crisi del cherosene niente risarcimenti dall’Ue

Lufthansa ha annunciato che cancellerà circa 20.000 voli a corto raggio fino ad ottobre 2026 a causa di una crisi legata alla disponibilità di cherosene. La decisione riguarda i voli di breve distanza e mira a ridurre i consumi di carburante. La compagnia ha precisato che non saranno previsti risarcimenti per i passeggeri coinvolti. La scelta si inserisce in un piano di gestione della crisi energetica nel settore aereo.

Lufthansa, compagnia aerea tedesca tra le più grandi d’Europa, ha annunciato in un comunicato che cancellerà circa 20mila voli a corto raggio fino a ottobre 2026 per risparmiare cherosene. Il carburante per aerei è sempre più costoso e le compagnie temono che, nei prossimi mesi, si potrebbero verificare anche casi di carenza a causa del blocco dello stretto di Hormuz. L’Ue ha inoltre chiarito che, per i voli cancellati a causa della carenza di jet fuel, non ci saranno risarcimenti danni. I passeggeri potranno chiedere solo il rimborso del costo dell’aereo o lo spostamento su un altro volo, perché la carenza di cherosene è stata riconosciuta come “circostanza eccezionale”.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lufthansa cancellerà 20mila voli per la crisi del cherosene, niente risarcimenti dall’Ue Notizie correlate Leggi anche: Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20mila voli: scatta l’allarme in Europa Lufthansa cancella già 20mila voli: la crisi del jet fuel per gli aereiLa più importante compagnia aerea tedesca, Lufthansa, è tra le prime in Europa ad operare tagli preventivi sui voli aerei per risparmiare jet fuel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lufthansa cancellerà ventimila voli; Aumentano i prezzi del carburante per aerei, Lufthansa cancella 20mila voli fino a ottobre; Caro carburanti, Ft: 'Lufthansa cancella 20mila voli in estate'; Lufthansa cancella 20mila voli fino a ottobre. Timori dei viaggiatori in attesa del pacchetto Ue. Lufthansa cancellerà 20mila voli per la crisi del cherosene, niente risarcimenti dall’UeLa compagnia aerea tedesca Lufthansa cancellerà 20mila voli a corto raggio fino a ottobre a causa della carenza di cherosene ... quifinanza.it Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburanteLa decisione della compagnia aerea tedesca riguarda i voli a corto raggio programmati da maggio a ottobre, affidati a CityLine, la sua divisione regionale che chiuderà l'anno prossimo. Oggi è in arriv ... europa.today.it Lufthansa cancellerà 20mila voli programmati fino a ottobre, per risparmiare carburante x.com Lufthansa ha cancellato oltre 20 mila voli - facebook.com facebook