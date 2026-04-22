L' ufficio della questura si sposta a casa di Gioia | un passaporto per la speranza

L'ufficio della questura ha trasferito temporaneamente le proprie attività presso l'abitazione di Gioia per completare la procedura di rilascio del passaporto. La modifica si è resa necessaria per consentire l'acquisizione della documentazione richiesta in vista di un viaggio programmato in Messico. La procedura si svolge in modo regolare, rispettando le norme stabilite per il rilascio del documento di identità internazionale.

ORIA - “Per il viaggio della speranza in Messico di Gioia, l'Ufficio Passaporti si è spostato nella sua casa per acquisire la pratica di rilascio del titolo di viaggio. Forza Gioia, la Questura di Brindisi è con te!”. Con questo messaggio pubblicato sui social della questura brindisina, e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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