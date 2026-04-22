Nella riunione del Consiglio Affari esteri dell’Unione Europea, non si è raggiunto un accordo sulla sospensione dell’accordo di associazione con Israele. Nonostante la pressione di alcuni paesi, tra cui la Spagna, la Slovenia e l’Irlanda, Germania e Italia hanno opposto resistenze, impedendo di prendere una decisione formale. Il commissario europeo ha dichiarato che l’Unione non sospende l’accordo, poiché manca l’unanimità tra gli Stati membri.

Nulla di fatto sulla sospensione dell’Accordo di associazione Ue-Israele. Su pressione della Spagna, insieme a Slovenia e Irlanda, il tema è tornato sul tavolo del Consiglio Affari esteri, ma ancora una volta Germania e Italia hanno bloccato l’iniziativa. “Alcuni Stati membri “, chiarisce l’ Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas, “hanno proposto una sospensione totale o parziale dell’accordo, nonché restrizioni commerciali con gli insediamenti, mentre altri hanno espresso la loro opposizione. Dato che la sospensione dell’accordo richiede l’unanimità, non è stato raccolto il sostegno necessario”. Kallas intanto fa sapere che sono emerse nuove proposte per quanto riguarda il commercio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’Ue non sospende l’accordo con Israele. Kallas: “Manca l’unanimità”

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