Stop all’accordo Ue-Israele in salita Kallas valuta altre misure

Il governo italiano ha deciso di sospendere il memorandum di difesa con Israele, in risposta alle recenti escalation nella regione. Nel frattempo, il commissario europeo per il mercato ha annunciato che l’Unione Europea sta valutando altre misure in relazione alla situazione. Su altri fronti, si segnala anche che Viktor Orban ha adottato decisioni politiche in linea con questa linea di azione. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità europee.

È vero che l’Italia ha sospeso il memorandum di Difesa con Israele, e che Viktor Orban è stato sconfitto, ma se è vero che il vento è cambiato tra Roma e Tel Aviv lo capiremo solo oggi quando si riunirà il Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo per decidere sull’accordo tra l’Unione europea e Israele. Il tema finora è stato tra i più divisivi poiché è mancato il consenso, fra gli Stati membri, su come procedere. Sinora la posizione intransigente di Germania e Italia ha permesso la costituzione di una minoranza di blocco che ne ha impedito la sospensione. L’alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, la scorsa estate aveva portato un documento con le varie opzioni, che spaziano “dalla sospensione totale” allo stop delle “misure commerciali preferenziali”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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