I rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione Europea hanno discusso la possibilità di sospendere completamente l'accordo di associazione con Israele, una decisione che richiede il consenso di tutti i membri. La questione è stata affrontata in un contesto in cui si valuta anche l'adozione di altre misure prima di arrivare a una decisione definitiva. La discussione si svolge in un momento di attenzione verso le relazioni tra l’UE e Israele.

"I Paesi membri hanno messo sul tavolo la sospensione totale dell'accordo di associazione tra l'Ue e Israele, che richiede l'unanimità. Allo stesso tempo, abbiamo già altre misure sul tavolo, alcune di queste richiedono la maggioranza qualificata. Prima bisogna valutare se sia possibile procedere in questa direzione per esercitare pressione su Israele". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, al termine della doppia riunione sulla soluzione dei due Stati a Bruxelles, alla vigilia del confronto dei ministri degli Esteri europei a Lussemburgo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Kallas, 'stop totale accordo Ue-Israele? Prima valutare altre misure'

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