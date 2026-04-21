Luciana Littizzetto ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha annunciato il suo debutto come autrice di un romanzo intitolato Il tempo del la la la. Durante l’intervista, ha parlato dei problemi legati alla menopausa, affermando che questa fase le provoca difficoltà e disagi quotidiani. La comica ha condiviso anche alcune riflessioni sulla sua esperienza personale, senza, tuttavia, entrare in dettagli troppo approfonditi.

Luciana Littizzetto si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui parla del suo debutto da scrittrice di romanzi, con Il tempo del la la la, e dei piccoli e grandi disagi quotidiani della menopausa. Il titolo del libro è stato scelto dalla stessa Littizzetto e rappresenta quel momento della vita in cui ci si ferma senza sapere più da che parte andare. Come spiega l’autrice: “ È come in certe canzoni, quando l’autore perde l’ispirazione, non trova più le parole e va avanti con un la la la “. Il romanzo racconta le vicende di tre protagoniste, Lola, Maura e Ida, tre amiche legate da un rapporto di vera sorellanza. Lola, il personaggio che più somiglia all’autrice, non vuole festeggiare i 60 anni e si confronta con la menopausa e i suoi 72 sintomi.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Luciana Littizzetto debutta nel romanzo e confessa: “La menopausa mi manda in tilt”

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