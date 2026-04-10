Principe Harry nei guai scatta la denuncia! Cosa succede

Il principe Harry si trova coinvolto in una nuova controversia legale, con una denuncia che è stata formalizzata nei suoi confronti. La procedura giudiziaria riguarda presunti comportamenti o azioni che hanno attirato l’attenzione delle autorità, portando a un procedimento ufficiale. La notizia si aggiunge alle altre vicende che hanno visto il membro della famiglia reale protagonista di diverse polemiche negli ultimi tempi.

Il principe Harry si trova nuovamente al centro di una tempesta legale che scuote le fondamenta della sua immagine pubblica e, di riflesso, getta un’ombra sulla famiglia reale britannica. Questa volta la controversia non riguarda i rapporti tesi con Buckingham Palace o le vicende legate alla sicurezza privata, ma colpisce il cuore del suo impegno umanitario. Il duca di Sussex è stato infatti querelato per diffamazione presso l’Alta Corte di Londra. L’azione legale è stata intrapresa dai vertici di Sentebale, l’organizzazione benefica dedicata alla lotta contro l’Aids tra i bambini dell’Africa australe, una realtà che lo stesso Harry aveva contribuito a fondare anni fa per onorare la memoria e l’eredità caritativa di sua madre, Lady Diana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Principe Harry nei guai, scatta la denuncia! Cosa succede Il principe Harry nei guai: lo denuncia l’ente benefico da lui fondato in onore della madreIl principe Harry si trova al centro di una vicenda giudiziaria delicata: l’ente benefico Sentebale, da lui stesso co-fondato in Africa per onorare... Leggi anche: Ex principe Andrea arrestato, ex moglie Sarah Ferguson nei guai per le mail con Epstein: cosa rischia Temi più discussi: Nuovi guai per il Principe Harry, spuntano i messaggi intimi con una giornalista; Svelati i messaggi intimi che il principe Harry si scambiava con la giornalista Charlotte Griffiths, che lui chiamava tesoro: Mi mancano le nostre coccole davanti a un film; I messaggi privati del principe Harry emergono in tribunale: Mi mancano i nostri abbracci; Harry, Meghan e i figli a luglio da re Carlo: il piano del principe. Principe Harry nei guai, scatta la denuncia! Cosa succedeIl principe Harry si trova nuovamente al centro di una tempesta legale che scuote le fondamenta della sua immagine pubblica e, di riflesso, getta un’ombra ... thesocialpost.it Il principe Harry nei guai: lo denuncia l’ente benefico da lui fondato in onore della madreIl secondogenito di Re Carlo è stato citato in giudizio per diffamazione dall’ente Sentebale, da lui fondato in memoria della principessa Diana. La causa, avviata a Londra, nasce dopo le sue dimission ... ilgiornale.it Bufera in ong anti-aids fondata da Harry, il principe querelato per 'diffamazione'. Denuncia del Cda in tribunale in risposta alle accuse lanciate dal duca di Sussex un anno fa #ANSA - facebook.com facebook Il Principe Harry e Meghan Markle condividono sui social rari momenti di famiglia insieme ai figli Archie e Lilibet x.com