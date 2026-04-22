Lucia Cherici | Con Forza Italia per dare concretezza ai valori liberali

Lucia Cherici ha annunciato ufficialmente la sua candidatura al consiglio comunale di Arezzo all’interno della lista di Forza Italia. La sua candidatura è stata comunicata in una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui programmi o le motivazioni. La decisione segue l’inserimento del suo nome nel gruppo che sostiene il partito a livello locale, con l’obiettivo di rappresentare i valori liberali nel prossimo consiglio comunale.

Lucia Cherici annuncia ufficialmente la propria candidatura al consiglio comunale di Arezzo nella lista di Forza Italia. Una scelta che segna l'approdo naturale in una forza politica solida e coerente; un percorso che ha spinto Cherici, ex segretaria provinciale di Azione ad Arezzo, a una scelta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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