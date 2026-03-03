Riuscire a dare valore ai valori I nonni ci hanno insegnato la libertà

Quest’anno, gli studenti della 2ª A hanno preso parte a un progetto chiamato “Valore ai valori”, che ha coinvolto la riflessione sui principi fondamentali. I nonni sono stati una presenza importante nel percorso, condividendo le loro esperienze e insegnamenti sulla libertà. L’iniziativa ha portato i ragazzi a confrontarsi con le proprie convinzioni e a riconoscere il ruolo dei valori nella vita quotidiana.

Quest'anno, noi della 2ª A abbiamo partecipato a un progetto speciale: "Valore ai valori", iniziativa è stata organizzata dalla UIL Pensionati Marche con un obiettivo molto importante: riflettere su quelle parole che indicano dei valori fondamentali per la nostra società, ma che a volte rischiano di essere dimenticati o messi da parte. Il progetto ci ha chiesto di scegliere una parola tra dodici proposte. Una volta individuata quella che più ci rappresentava, L'abbiamo approfondita in tre passaggi: prima cercando il significato preciso sul dizionario, poi spiegando cosa rappresentasse per noi e infine raccontando un aneddoto personale legato a quel valore.