Il Salone del Mobile di Milano apre le sue porte, attirando una grande folla di visitatori che si accalcano in fila per entrare. L’evento presenta un mix di grandi marchi, artigiani e pezzi rari, con stand molto frequentati da designer, imprenditori e buyer di alto livello. La manifestazione richiama ogni anno un pubblico appassionato desideroso di scoprire le novità del settore e di vivere l’atmosfera unica del salone.

Tutti in coda, appassionatamente, per entrare a fare parte del sogno, quello che ogni anno il Salone del Mobile regala alla sua community di designer, buyer di alto livello, imprenditori. Ieri mattina, nonostante le nubi nere della geopolitica e le preoccupazioni, alla fine le porte della Fiera si sono aperte per la 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano fra le tante novità di questa edizione. A partire, certamente, dalle Biennali di Bagno e Cucina, con un affondo interessante sulle nuove tecnologie che rivoluzioneranno la nostra vita, dai forni intelligenti sino alle docce digitali e valvole intelligenti anti spreco. Ma poi, c’è molto altro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luci sul Salone del Mobile Milano. Fra big, artigianato e oggetti rari. La community affolla gli stand

Notizie correlate

Salone del Mobile, viaggio nel design con Giorgia Meloni fra stand e pubblicoPadiglioni subito affollati all’apertura della manifestazione che si tiene in Fiera Milano fino al 26 aprile e ha subito conquistato visitatori e...

Giorgia Meloni fa visita allo stand di Elica e delle altre imprese marchigiane al Salone del mobile di MilanoMILANO – Nel corso della prima giornata del Salone del mobile di Milano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un pranzo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Luci sul Salone del Mobile Milano. Fra big, artigianato e oggetti rari. La community affolla gli stand; Salone del Mobile: le novità 2026 vanno in scena tra vetri acidati, moquette e superfici metalliche; I ponti di luce che appaiono solo se ci si muove insieme: la magia di Plenitude al Fuorisalone; Salone del Mobile, vetrina globale del Made in Italy.

Luci sul Salone del Mobile Milano. Fra big, artigianato e oggetti rari. La community affolla gli standLa 64esima edizione è partita fra le nubi nere della geopolitica ma con tanta voglia di esserci e di stabilità. Da Salone Raritas al Contract, la vetrina per le aziende del Made in Italy che sfida i m ... ilgiorno.it

Milano, Salone del Mobile al via, tra gli stand Giorgia Meloni. Tajani: «Evento strategico per il Paese». Sala: «Momento di festa»Il Salone del Mobile premiato col titolo di ambasciatore dell’Italia nel mondo, inaugurata ieri la 64esima edizione. Sfilata d’istituzioni, con il ministro degli Esteri in prima fila. Il sindaco Beppe ... milano.corriere.it

Salone del Mobile 2026, la premier Meloni visita lo stand di Calia Italia - facebook.com facebook

Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com