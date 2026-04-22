Luci hollywoodiane e sapiente regia La macchina mediatica dietro la sindaca

Nel 2024, uno studio ha rilevato che il partito di destra ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra gli operai, un gruppo che tradizionalmente si schierava con la sinistra. Nel frattempo, si parla di come i media abbiano contribuito a costruire l’immagine pubblica di una sindaca, con l’uso di luci hollywoodiane e tecniche di regia attente.

Ogni uscita è pianificata in una campagna promozionale che non lascia nulla al caso Campionessa di algida perfezione strizza l'occhio all'elettorato rosso Nel 2024, secondo uno studio, FdI risultò il partito più votato dagli operai, un tempo bacino della sinistra. Chissà, forse è per recuperare quei consensi che il sempre più confuso mondo dem, attraverso una campagna promozionale che neanche la prima di Via col Vento nel 1939 ad Atlanta, insiste sulla sindaca di Genova, già lanciatrice del martello, Silvia Salis. Da non confondersi con la meno azzimata Ilaria, l’omonima Silvia imperversa in tv, sui quotidiani «bene» e persino su Vanity Fair fotografata in uno sfavillio di filtri D’Urso e luci hollywoodiane.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Luci hollywoodiane e sapiente regia La macchina mediatica dietro la sindaca Notizie correlate Il mondo Inter ha scambiato Bastoni per Enzo Tortora. La macchina mediatica messa in moto va da Moratti alla politicaIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti ha così commentato il controverso episodio Bastoni-Kalulu e i fischi che accompagnano il... Leggi anche: Missione Gaza 2026, dietro la flottiglia internazionale la regia comunicativa pro Hamas