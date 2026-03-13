Il mondo dell’Inter ha scambiato Bastoni per Enzo Tortora, generando un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. La vicenda ha coinvolto anche personaggi come Massimo Moratti, che ha rilasciato dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando dei fischi rivolti al difensore nerazzurro durante le partite. La macchina mediatica si è subito attivata, coinvolgendo anche esponenti della politica.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti ha così commentato il controverso episodio Bastoni -Kalulu e i fischi che accompagnano il centrale nerazzurro in ogni partita. Ma il processo di beatificazione di Bastoni non finisce qui: dopo la mobilitazione della rosea, con le quasi tre pagine di pistolotto per dire basta ai fischi, ora ci pensa anche la Regione Lombardia, che ha deciso di candidare il calciatore alla Rosa Camuna, la massima onorificenza della regione. L’Inter ha scambiato Bastoni per Enzo Tortora: ci dispiace per loro, ma non è vittima di nulla. Non si rassegnano al ruolo di nuova Juventus. Le parole di Moratti. Il finimondo in compenso è scoppiato attorno a Bastoni, ora preso di mira da tutte le tifoserie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il mondo Inter ha scambiato Bastoni per Enzo Tortora. La macchina mediatica messa in moto va da Moratti alla politica

