Luchini festa da campione Montemurlo celebra l’Oro L’aperitivo a Villa Giamari

Il Comune di Montemurlo ha organizzato una festa in onore di Jacopo Luchini, che ha vinto una medaglia d’oro nello snowboard ai Giochi Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’evento si è svolto con un aperitivo a Villa Giamari, in un’atmosfera di celebrazione e riconoscimento per il risultato ottenuto dall’atleta. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, che ha voluto rendere omaggio alla performance di Luchini.

Una grande festa per celebrare un vero campione. Il Comune di Montemurlo celebra l’ oro paralimpico conquistato lo scorso 13 marzo da Jacopo Luchini nello snowboard - banked slalom ai Giochi Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Venerdì 24 aprile dalle 18.30 nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) la comunità si stringerà attorno al suo campione per festeggiare gli straordinari traguardi raggiunti. Il sindaco Simone Calamai lo aveva annunciato subito dopo la vittoria sulla pista di Socrepes a Cortina D’Ampezzo: "aspettiamo Jacopo per festeggiarlo tutti insieme!". Un evento che saprà coniugare ufficialità istituzionale e la convivialità: la cerimonia si aprirà con il conferimento di un riconoscimento al campione da parte della comunità montemurlese, per poi proseguire con un momento di festa animato da aperitivo e dj set.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luchini, festa da campione. Montemurlo celebra l’Oro. L’aperitivo a Villa Giamari Notizie correlate Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini: arriva la festa a Villa GiamariMontemurlo (Prato), 22 aprile 2026 – Il Comune di Montemurlo celebra l’oro paralimpico conquistato lo scorso 13 marzo da Jacopo Luchini nello... L’impresa di Jacopo Luchini, oro nello snowboard alle Paralimpiadi. A Montemurlo scoppia la festaCortina, 13 marzo 2026 – Gli mancava solo una medaglia paralimpica, come ciliegina sulla torta di una carriera che lo ha visto spesso primeggiare e... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini: arriva la festa a Villa Giamari; Luchini, festa da campione. Montemurlo celebra l’Oro. L’aperitivo a Villa Giamari; Cara Zenith Prato, serve nuova verve per affrontare i play off; Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini | arriva la festa a Villa Giamari. Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini: arriva la festa a Villa GiamariVenerdì 24 aprile dalle 18,30 la celebrazione del campione, un aperitivo e dj set ... msn.com Si parte domani con il concerto sold out “Il nostro Guccini” alla Sala Banti. Mentre domenica 19 in piazza della Repubblica, una giornata dedicata al volontariato con l'evento “Questioni di cuore”, e al parco di Villa Giamari l'Expo Bau facebook