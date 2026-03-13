L’impresa di Jacopo Luchini oro nello snowboard alle Paralimpiadi A Montemurlo scoppia la festa

A Montemurlo si è svolta una grande festa in occasione della vittoria di Jacopo Luchini, che ha conquistato l’oro nello snowboard alle Paralimpiadi di Cortina. Luchini, atleta paralimpico, ha ottenuto la medaglia che completava il suo palmarès, dopo aver già ottenuto numerosi successi nel corso della carriera. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra amici, familiari e appassionati presenti in paese.

Cortina, 13 marzo 2026 – Gli mancava solo una medaglia paralimpica, come ciliegina sulla torta di una carriera che lo ha visto spesso primeggiare e vincere praticamente tutto quello che c'era da vincere. Ed è arrivata, del metallo più pregiato: Jacopo Luchini si è aggiudicato stamani la medaglia d'oro nel "banked slalom SB-UL" alle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026, mettendosi alle spalle i rivali cinesi Wang Pengyao e Jiang Zihao. Lo snowboarder montemurlese aveva iniziato i giochi fermandosi in semifinale nello "snowboard cross" pochi giorni fa, gareggiando nonostante un infortunio rimediato in allenamento. Ha tuttavia sfruttato al meglio il tempo residuo per recuperare e nemmeno l'anticipo di ventiquattr'ore dell'ultima gara (inizialmente prevista per domani 14 marzo) ha rappresentato un ostacolo per un atleta in via di recupero.