25 aprile al Pretorio Corteo e visite guidate

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, sarà celebrato con un corteo e visite guidate presso il Pretorio. La manifestazione inizierà alle 8, con i rintocchi delle campane. Durante la giornata si svolgeranno anche percorsi guidati nelle aree storiche del luogo. L'evento coinvolge diverse associazioni e cittadini che partecipano alle iniziative dedicate a questa ricorrenza. La giornata proseguirà con ulteriori attività e visite fino a sera.

25 Aprile, nel giorno dell’anniversario della Liberazione, alle 8 ci saranno i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio "La Risorta", in ricordo della Liberazione della città, a seguire da piazza del Comune partirà la delegazione per la deposizione delle corone ai monumenti e cippi commemorativi presenti sul territorio. Alle 9.30 ci sarà la messa in suffragio dei Caduti nella Cattedrale. Al termine, alle 10.30, da piazza del Duomo, partirà un corteo nelle strade del centro per raggiungere alle 10.50 piazza delle Carceri, dove inizieranno le celebrazioni istituzionali: l’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "25 aprile" al Pretorio. Corteo e visite guidate Notizie correlate Toscana, botteghe aperte dal 7 al 12 aprile tra laboratori e visite guidateFirenze, 6 aprile 2026 – Botteghe aperte, laboratori, visite guidate, dimostrazioni: al via il 7 aprile le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, la... Leggi anche: "Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia": la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile al Pretorio. Corteo e visite guidate; La farmacia De Pace è di turno; Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - presentazione della dichiarazione preventiva delle spese della campagna elettorale; Il Comune di Varallo vieta l’inaugurazione della trattoria reclamizzata con il video fascista. 25 aprile al Pretorio. Corteo e visite guidate25 Aprile, nel giorno dell’anniversario della Liberazione, alle 8 ci saranno i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio La Risorta, in ricordo della Liberazione della città, a seguire da piazza ... lanazione.it Museo Palazzo Pretorio. Visite di compleannoIl Museo di Palazzo Pretorio compie dodici anni dalla sua riapertura, avvenuta il 12 aprile 2014, con il nuovo ... lanazione.it Oltre alle celebrazioni in Cattedrale e in piazza delle Carceri, Palazzo Pretorio aprirà le porte gratuitamente ai possessori di PratoCard - facebook.com facebook