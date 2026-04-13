Il Cimarosa suona la primavera | sei giorni di pura musica

Il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino si prepara a ospitare una settimana intensa dedicata alla musica, intitolata “Il Cimarosa suona la primavera”. L’evento si svolgerà per sei giorni e coinvolgerà diversi allievi e artisti, offrendo esibizioni e concerti che spaziano tra vari generi e stili musicali. La rassegna rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio culturale locale e di coinvolgimento della comunità attraverso la musica.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino protagonista della primavera musicale: una settimana tra workshop, masterclass e grandi concerti Dalle “ Donne nel Pentagramma ” al “ LabSax ”, passando per le lezioni d’autore di Andrea De Vitis e Francesco Dillon: sei appuntamenti imperdibili dal 13 al 18 aprile 2026. Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” si conferma cuore pulsante della cultura e della formazione musicale con una settimana densissima di appuntamenti. Dal 13 al 18 aprile, le aule e gli auditorium dell’Istituto ospiteranno una serie di eventi che spaziano dalla didattica d’eccellenza alla ricerca editoriale, coprendo un ventaglio strumentale che va dalle corde ai legni, fino ai tasti bianchi e neri.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Cimarosa suona la primavera: sei giorni di pura musica Leggi anche: Rassegna "Parole di Musica", il conservatorio "Cimarosa" ospita un incontro dedicato alla musica napoletana contemporanea Al Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino la rassegna "Le Corde"Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” si conferma polo d’eccellenza culturale con una ricca programmazione prevista per i prossimi 9 e 10...