In Lucania, 16 comuni tra le province di Potenza e Matera si preparano alle prossime elezioni comunali. La presentazione delle candidature è prevista tra venerdì 24 aprile e le ore 12 di sabato 25 aprile. I cittadini di questi comuni sono chiamati a scegliere i nuovi amministratori nelle settimane successive. Le consultazioni si svolgeranno in un periodo di tempo definito, con le liste e i candidati ancora da ufficializzare.

Il destino di sedici comuni tra le province di Potenza e Matera si giocherà nelle prossime settimane, con la presentazione ufficiale delle candidature prevista tra venerdì 24 aprile e il mezzogiorno di sabato 25 aprile. In totale, oltre quarantasettimila elettori sono chiamati alle urne per decidere i nuovi sindaci e i consiglieri comunali nei giorni 24 e 25 maggio 2026. La geografia del voto vede coinvolti dieci centri nel territorio potentino e sei località nella zona materana. Nello specifico, tra i comuni della provincia di Potenza si voterà ad Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucania al voto: 16 comuni tra Potenza e Matera cambiano volto

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