Lotto | aggredisce controllore Atm a martellate in metropolitana arrestato

Un passeggero senza biglietto ha reagito con violenza contro un controllore di Atm in metropolitana, colpendolo con un martello. L'aggressione è avvenuta durante un tentativo di verifica del titolo di viaggio. La polizia ha arrestato immediatamente l’uomo, che ora si trova in custodia. L’episodio si è svolto nel centro della città, coinvolgendo un dipendente dell’azienda dei trasporti pubblici.

Milano, 22 aprile 2026 – La richiesta del biglietto. La reazione del passeggero senza ticket. Il raid a martellate contro un controllore di Atm. Un trentaduenne brasiliano è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile poco prima delle 15 del 21 aprile per aver aggredito un dipendente dell'azienda trasporti di 54 anni, trasportato in codice giallo all'ospedale Sacco e dimesso con 7 giorni di prognosi. Nel mezzanino di Lotto. Stando a quanto ricostruito dai militari, nel primo pomeriggio il brasiliano è sceso da un treno della linea 1 del metrò alla fermata Lotto ed è salito sul mezzanino per uscire dalla fermata. All'altezza dei tornelli, ha incrociato gli addetti al controllo dei titoli di viaggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotto: aggredisce controllore Atm a martellate in metropolitana, arrestato Notizie correlate "Datemi la casa popolare subito", esagitato aggredisce le assistenti sociali a martellate: arrestato a Venaria RealeAll'ora di pranzo dello scorso martedì 3 febbraio 2026 un italiano di 58 anni residente a Venaria Reale ha aggredito, negli uffici messi a... Leggi anche: Aggredisce un controllore sull’autobus per Orio: denunciato un 19enne Altri aggiornamenti Lotto: aggredisce controllore Atm a martellate in metropolitana, arrestatoMilano, 22 aprile 2026 – La richiesta del biglietto. La reazione del passeggero senza ticket. Il raid a martellate contro un controllore di Atm. Un trentaduenne brasiliano è stato arrestato dai ... ilgiorno.it Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martelloChiede il biglietto a un passeggero. Lui non ce l'ha. Tira fuori un martello e aggredisce il controllore. Un trentaduenne di origini brasiliane è stato protagonista di una violenta aggressione ... milanotoday.it