Datemi la casa popolare subito esagitato aggredisce le assistenti sociali a martellate | arrestato a Venaria Reale

Un uomo di 58 anni ha preso d’assalto gli uffici comunali di Venaria Reale, minacciando e aggredendo con un martello un’educatrice e un’assistente sociale. L’uomo, visibilmente agitato, ha urlato di voler subito una casa popolare e ha colpito le due professioniste, che avevano un appuntamento programmato. La polizia è intervenuta subito e l’ha arrestato sul posto.

All'ora di pranzo dello scorso martedì 3 febbraio 2026 un italiano di 58 anni residente a Venaria Reale ha aggredito, negli uffici messi a disposizione dal Comune al consorzio socio-assistenziale Cissa, un'assistente sociale e un'educatrice con cui aveva un appuntamento programmato per parlare.

