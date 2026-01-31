Aggredisce un controllore sull’autobus per Orio | denunciato un 19enne

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un controllore sull’autobus a Orio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, sulla Linea 1 di Atb. Il ragazzo, senza biglietto e conosciuto dall’azienda, ha insultato e spinto il verificatore, creando momenti di tensione a bordo del mezzo. La polizia è intervenuta e ha portato il giovane in centrale.

IN CENTRO. Momenti di tensione nel pomeriggio di sabato 31 gennaio su un mezzo Atb della Linea 1: il giovane, senza biglietto e già noto all’azienda, ha insultato e spinto il verificatore. Il dipendente trasportato al Papa Giovanni XXIII, una settimana di prognosi. Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, sabato 31 gennaio, su un autobus della Linea 1 di Atb diretto all’aeroporto di Orio al Serio. Durante un normale controllo dei titoli di viaggio, un controllore è stato insultato e poi aggredito fisicamente da un passeggero. L’episodio è avvenuto a bordo del mezzo quando quattro controllori sono saliti per le verifiche di routine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Aggredisce un controllore sull’autobus per Orio: denunciato un 19enne Approfondimenti su Orio Mosque Senza abbonamento sull'autobus, passeggero aggredisce il controllore dopo averlo atteso alla fermata Sorpreso sull'autobus senza biglietto aggredisce i controllori Nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi dell'Esquilino, un giovane di 25 anni di origine somala ha aggredito due controllori a bordo di un bus Atac della linea 71. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Orio Mosque Argomenti discussi: Aggredisce un controllore sull’autobus per Orio: denunciato un 19enne; Aggressione sul bus Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un ragazzo senza biglietto; Aggressione su un bus Ostia-Fiumicino: passeggero senza biglietto prende a calci il controllore; Aggressione sul Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un passeggero senza biglietto. Aggredisce un controllore sull’autobus per Orio: denunciato un 19enneNEL POMERIGGIO. Momenti di tensione nel pomeriggio di sabato 31 gennaio su un mezzo Atb della Linea 1: il giovane, senza biglietto e già noto all’azienda, ha insultato e spinto il verificatore. Il ... ecodibergamo.it Senza biglietto, picchia i controllori. «Siete razzisti». Scatta la condanna per il gambiano dopo il caos sulla linea Conerobus Chiaravalle-AnconaANCONA Non ha il biglietto e, per tentare la fuga dal bus senza incorrere nella multa, aggredisce cinque controllori e ne manda uno ko. All’ospedale con dieci giorni di prognosi. I ... corriereadriatico.it Un estraneo entra nella tua proprietà, il cane lo aggredisce. Chi è responsabile Cosa dice la legge L’avvocato spiega quando può valere la legittima difesa. - facebook.com facebook Aggressione sul Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un passeggero senza biglietto ilfaroonline.it/2026/01/24/agg… #news #notizie #cronaca x.com

