Lotta greco romana | il CUS Bari vince il titolo italiano U17

Il CUS Bari ha vinto il titolo italiano U17 nella lotta greco-romana grazie alla prestazione di un giovane atleta che ha dominato la finale domenica 22 febbraio al PalaFIJLKAM di Roma. La vittoria deriva da mesi di allenamenti intensi e dalla determinazione dimostrata sul tatami. La squadra pugliese ha superato avversari di alto livello, conquistando il primo posto nel torneo nazionale. La vittoria rafforza la crescita del settore giovanile nel club.

Il CUS Bari ha conquistato il titolo italiano U17 nella lotta greco-romana ai Campionati Italiani andati in scena domenica 22 febbraio al PalaFIJLKAM di Roma. Con 47 punti complessivi, la società barese ha chiuso al primo posto nella classifica a squadre, precedendo il CUS Padova, secondo con 42 punti, e il Wrestling Isera, terzo con 28. A risultare decisivi per il successo sono stati i tre titoli individuali firmati da Nicola Sedicina nei 45 kg, Tiziano Monopoli nei 51 kg e Alessandro Cusano nei 65 kg. A completare il bottino sono arrivati anche i bronzi di Giuseppe Cellamare nei 45 kg, Danny Petrosillo nei 48 kg e Nathan Armenise nei 55 kg, piazzamenti che hanno contribuito in modo determinante alla conquista del primo posto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lotta, assegnati i titoli italiani assoluti nella greco-romanaA Ostia si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta, con la seconda giornata dedicata alla disciplina greco-romana.

Stopponi terzo classificato ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco RomanaArezzo, 1 febbraio 2026 – Stopponi si piazza al terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco Romana.

