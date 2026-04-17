Judo Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei Eliminati gli altri azzurri

Nella seconda giornata degli Europei di judo a Tbilisi, sono stati disputati incontri nelle categorie femminili dei -57 e -63 kg e in quella maschile dei -73 kg. Tra le atlete italiane, Carlotta Avanzato ha raggiunto la finale per il bronzo nella categoria dei -63 kg, mentre gli altri judoka azzurri sono stati eliminati durante le fasi preliminari. La competizione continua con le finali e le ultime sfide di giornata.

Calato il sipario sulla fase eliminatoria della seconda giornata degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia, il programma odierno ha visto in gara tre categorie di peso: -57 e -63 kg femminili, -73 kg maschili. Per l’Italia sono scesi sul tatami Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Fabio Basile e Lorenzo Valeriani (-73 kg). Toniolo, al rientro dopo un anno di stop dovuto all’intervento chirurgico al ginocchio, ha esordito con una vittoria sulla turca Aysenur Budak, superata dopo 3’08” di Golden Score grazie a una proiezione sul fianco. Il percorso dell’azzurra si è poi incrociato con quello della campionessa del mondo in carica, la georgiana Eteri Liparteliani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei. Eliminati gli altri azzurri Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminiliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 La francese Deketer resiste ed affronterà in finale Van Lieshout. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminili, final block dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Si ferma per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carlotta Avanzato e Valerio Accogli: i due emergenti dell’Italia agli Europei di judo 2026; Europei Judo Tbilisi 2026: orari, programma Azzurri e dove vederli in TV; Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in gara; Europei judo 2026: le favorite gara per gara. Judo, Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei. Eliminati gli altri azzurriCalato il sipario sulla fase eliminatoria della seconda giornata degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia, il programma odierno ha visto in gara ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato ai ripescaggi dei -63 kg femminiliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Ippon di Deketer, che vola in semifinale. Il ripescaggio sarà dunque tra Carlotta Avanzato e la slovena ... oasport.it 2° prova campionato a squadre LA-LB SABATO 11 APRILE 2026 - Sant’Eusebio SQUADRA LA3 BASE 2° classificate Bazzicalupo Sveva Chironi Alice Molinari Melania Sozzi Aurora SQUADRA LA AVANZATO 3° classificate Balbo matilde Bruno Angelic facebook