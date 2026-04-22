La Lazio ha annunciato una collaborazione con Polymarket, uno sponsor che compare sulle maglie della squadra. Polymarket è un sito di scommesse online, noto per permettere agli utenti di puntare su vari eventi, tra cui anche questioni legate alla guerra. La partnership ha suscitato attenzione e discussioni tra tifosi e osservatori, considerando le tematiche trattate dal sito di scommesse.

Ha fatto discutere l’annuncio del nuovo sponsor Polymarket sulle maglie della Lazio del presidente Claudio Lotito. Si tratta di un sito di scommesse che permette di puntare su eventi di ogni tipo, guerra inclusa. Il Decreto Dignità vieta l’esposizione sulla maglia da gioco di siti di betting e nel comunicato del club biancoceleste in cui si annuncia la partnership con Polymarket si legge: “Nel mercato italiano la collaborazione è focalizzata su attività di analisi e insight digitali, in coerenza con il quadro normativo vigente”. Polymarket nuovo sponsor sulle maglie della Lazio: l'annuncio Cos'è Polymarket Cosa vieta il Decreto...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lotito e lo sponsor Polymarket sulle maglie della Lazio, su quel sito di scommesse si punta anche sulla guerra

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